Випуск новин за 12:00: Початок форуму в Давосі. У Києві судять колишніх "беркутівців"
Випуск новин 13:34, сьогодні 9 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 12:00 – у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум.
Також у випуску:
У Стамбулі затримали терориста, який напав на нічний клуб в новорічну ніч.
Ситуація в зоні АТО.
Суд щодо боргу Януковича.
Джерело: 24 Канал
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