Випуск новин за 12:00: Початок форуму в Давосі. У Києві судять колишніх "беркутівців"

У випуску новини 17 січня за 12:00 – у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум.

Також у випуску: У Стамбулі затримали терориста, який напав на нічний клуб в новорічну ніч. Ситуація в зоні АТО. Суд щодо боргу Януковича.

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