Випуск новин за 12:00: Жертви негоди в Україні за добу
Випуск новин 13:35, сьогодні 36 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 12:00 – Минулої доби через складні погодні умови на дорогах України загинули троє людей. Травмувалися – 59.
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Джерело: 24 Канал
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