Випуск новин за 13:00: Нові заяви Трампа. Приїзд Байдена

У випуску новини 16 січня за 13:00 годину – новообраний президент США готовий запропонувати Володимиру Путіну значне пом'якшення санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів Росії.

Також у випуску: На Донбасі стартує проект "розвиток регіонів". А у Черкасах водії підкорювали засніжені дороги. З півсотні екстремалів на власних авто подолали майже кілометр звивистої траси. До Києва приїхав Джозеф Байден. Це його останній візит в Україну як віце-президента США.

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