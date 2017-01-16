Випуск новин за 13:00: Нові заяви Трампа. Приїзд Байдена
Випуск новин 14:56, сьогодні 80 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 13:00 годину – новообраний президент США готовий запропонувати Володимиру Путіну значне пом'якшення санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів Росії.
Також у випуску:
На Донбасі стартує проект "розвиток регіонів".
А у Черкасах водії підкорювали засніжені дороги. З півсотні екстремалів на власних авто подолали майже кілометр звивистої траси.
До Києва приїхав Джозеф Байден. Це його останній візит в Україну як віце-президента США.
Джерело: 24 Канал
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