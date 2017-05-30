Випуск новин за 13:00: Підозрювані у справі Онищенка. Затримання наркоторговців

У випуску новин за 30 травня станом на 13:00 – Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили обвинувальні акти вісьмом підозрюваним у так званій "газовій справі". В Одесі затримали групу наркоторговців, які у себе вдома збували "метадон".

Також у випуску: На Полтавщині собаки ледь не загризли 3-річну дитину. Володимир Гройсман відвідає Волинську, Львівську та Тернопільську області. Компанія Ілона Маска представила новий мікроавтобус.

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