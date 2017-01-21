  • укр
  • рус
16:20
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, 20 січня
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 13:00: Страшне ДТП в Італії. Солдат-строковик загинув на Миколаївщині
Випуск новин
14:18, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Страшне ДТП в Італії. Солдат-строковик загинув на Миколаївщині

Випуск новин 14:18, сьогодні 138 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 21 січня за 13:00 – в Італії у жахливу ДТП потрапив шкільний автобус – загинули 16 людей, переважно – підлітки.

Також у випуску:

Питання, які Київ розглядає у відносинах з Вашингтоном.

Перші укази Трампа на посаді президента США.

Закриття "Рошену".

Як черкаські пенсіонери вивчають англійську.

Теги: Збройні Сили України Випуск новин Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Стали відомі імена мажорів, які влаштували нічні безлади у Миколаєві
 31 серпня 2016 , 01:38 22
Нацрада поставила крапку у скандалі довкола "1+1"
 29 грудня 2016 , 15:11 16
Підпал будівлі "Інтера": коротко про головне
 5 вересня 2016 , 14:00 4
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук