Випуск новин за 13:00: Страшне ДТП в Італії. Солдат-строковик загинув на Миколаївщині
Випуск новин 14:18, сьогодні 138 Читать новость на русском
У випуску новини 21 січня за 13:00 – в Італії у жахливу ДТП потрапив шкільний автобус – загинули 16 людей, переважно – підлітки.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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