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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Випуск новин за 13:00: Телефонні розмови Порошенка з Путіном. Обшуки в мерії Кривого Рогу

Випуск новин 14:01, сьогодні 81 Читать новость на русском

У випуску новин 2 березня на 13:00 – в адміністрації українського президента підтвердили інформацію про 2 розмови президентів на початку лютого. Правоохоронці перевіряють можливу причетність мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання державних коштів.

Також у випуску:

Сьогодні у Брюсселі розглянуть питання безвізового режиму для України.

До Авдіївки повертаються евакуйовані діти.

Блокада торгівлі з окупантами перейшла на новий етап.

Теги: Володимир Путін Випуск новин Війна на Донбасі Авдіївка Петро Порошенко Кривий Ріг Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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