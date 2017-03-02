Випуск новин за 13:00: Телефонні розмови Порошенка з Путіном. Обшуки в мерії Кривого Рогу
Випуск новин 14:01, сьогодні 81 Читать новость на русском
У випуску новин 2 березня на 13:00 – в адміністрації українського президента підтвердили інформацію про 2 розмови президентів на початку лютого. Правоохоронці перевіряють можливу причетність мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання державних коштів.
Також у випуску:
Сьогодні у Брюсселі розглянуть питання безвізового режиму для України.
До Авдіївки повертаються евакуйовані діти.
Блокада торгівлі з окупантами перейшла на новий етап.
Джерело: 24 Канал
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