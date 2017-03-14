Випуск новин за 13:00: Товари до зони АТО возитимуть по-новому. Звільнили учасників блокади
Випуск новин 13:48, сьогодні 109 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 13:00 – утвердили новий порядок переміщення товарів у зоні АТО. Усіх затриманих учасників блокади в Кривому Торці відпустили, на місці редуту чергує поліція.
Також у випуску:
Вперше в Україні на державному рівні відзначають День добровольця.
У Верховній Раді ратифікували угоду про вільну торгівлю з Канадою.
Депутат-утікач Олександр Шепелев звинувачує Турчинова в корупції.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію1 листопада 2016 , 14:56 1
Ситуація на Закарпатті погіршується – водії можуть залишитись ночувати посеред дороги4 січня , 22:46 18
Я не хочу махати батогом, – Бальчун розповів про методи роботи в Україні7 жовтня 2016 , 21:04 12
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32