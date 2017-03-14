Випуск новин за 13:00: Товари до зони АТО возитимуть по-новому. Звільнили учасників блокади

У випуску новин 14 березня станом на 13:00 – утвердили новий порядок переміщення товарів у зоні АТО. Усіх затриманих учасників блокади в Кривому Торці відпустили, на місці редуту чергує поліція.

Також у випуску: Вперше в Україні на державному рівні відзначають День добровольця. У Верховній Раді ратифікували угоду про вільну торгівлю з Канадою. Депутат-утікач Олександр Шепелев звинувачує Турчинова в корупції.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter