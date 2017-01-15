Випуск новин за 13:00: Україна проінспектує військові об'єкти на території Росії

У випуску новин 15 січня за 13:00 – з 16 по 19 січня українська сторона буде інспектувати військові об'єкти на території Ростовської області Росії.

Також у випуску: 5 лавин і знеструмлені населені пункти: якої ще шкоди наробила в Україні негода. У Сполучених Штатах нова хвиля протестів проти Дональда Трампа. Родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" вимагають відновити пошуки останків жертв. У Польщі офіційно зустріли американських військових.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter