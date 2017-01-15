Випуск новин за 13:00: Україна проінспектує військові об'єкти на території Росії
Випуск новин 13:44, сьогодні 17 Читать новость на русском
У випуску новин 15 січня за 13:00 – з 16 по 19 січня українська сторона буде інспектувати військові об'єкти на території Ростовської області Росії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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