Випуск новин за 13:00: Важка доба в зоні АТО. Приватизація гуртожитків

У випуску новин 4 червня станом на 13:00 – двоє українських військових загинуло в зоні АТО. Ще п’ятеро поранені. Українці зможуть приватизувати свої кімнати в гуртожитках.

Також у випуску: Через загрозу нових терактів прем’єр-міністр Великобританії скликає екстрене засідання урядового комітету з безпеки. У Києві прощаються з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Петро Порошенко підписав закон, який дозволить жителям окупованих територій вступати до ВНЗ без ЗНО.

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