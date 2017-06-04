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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: Важка доба в зоні АТО. Приватизація гуртожитків

Випуск новин 14:04, сьогодні 45 Читать новость на русском

У випуску новин 4 червня станом на 13:00 – двоє українських військових загинуло в зоні АТО. Ще п’ятеро поранені. Українці зможуть приватизувати свої кімнати в гуртожитках.

Також у випуску:

Через загрозу нових терактів прем’єр-міністр Великобританії скликає екстрене засідання урядового комітету з безпеки.

У Києві прощаються з Блаженнішим Любомиром Гузаром.

Петро Порошенко підписав закон, який дозволить жителям окупованих територій вступати до ВНЗ без ЗНО.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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