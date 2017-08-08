Випуск новин за 13:00: Від'їзд Саакашвілі. Призов до Нацгвардії

У випуску новин за 8 серпня станом на 13:00 – екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі виїхав з Польщі. Сьогодні стартував позачерговий призов до Національної гвардії України.

Також у випуску: Сенатор Маккейн зазначив, що хоча терористи "Ісламської держави" дуже небезпечні, вони не мають таких можливостей, як режим Путіна. Новим керівником "Укртрансгазу" стане поляк. Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Ротердам +".

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