Випуск новин за 13:00: Від'їзд Саакашвілі. Призов до Нацгвардії
Випуск новин 14:14, сьогодні 43 Читать новость на русском
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У випуску новин за 8 серпня станом на 13:00 – екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі виїхав з Польщі. Сьогодні стартував позачерговий призов до Національної гвардії України.
Також у випуску:
Сенатор Маккейн зазначив, що хоча терористи "Ісламської держави" дуже небезпечні, вони не мають таких можливостей, як режим Путіна.
Новим керівником "Укртрансгазу" стане поляк.
Солом’янський райсуд столиці відхилив клопотання НАБУ у справі "Ротердам +".
Джерело: 24 Канал
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