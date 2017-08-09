Випуск новин за 14:00: Потяг протаранив авто на Закарпатті. Проект "Стіна"

У випуску новин за 9 серпня станом на 14:00 – на Закарпатті потяг протаранив автомобіль. Четверо людей загинули, двоє з них – діти. Фігурантам справи про розкрадання грошей на проект "Стіна" вручать підозри вже сьогодні.

Також у випуску: Служба безпеки України провела обшуки у працівників видання "Страна.UA" в рамках справи проти його головного редактора Ігоря Гужви. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. У Фінляндії зникли 37 українців, які поїхали на заробітки.

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