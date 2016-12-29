Випуск новин за 15:00: ДФС звинуватило Марушевську. Перемир’я у Сирії
Випуск новин 15:46, сьогодні 83 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 15:00, – екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську її колишній керівник Роман Насіров підозрює в заниженні цін на товари. Президент Росії Владимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початок мирних переговорів.
Також у випуску:
Євросоюз гальмує безвіз для України через позицію окремих країн.
Київська поліція запрацювала у посиленому режимі.
Між Вірменією та Азербайджаном поновились бої.
Поблизу Крутої балки на Донеччині сталося бойове зіткнення.
Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154.
Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка.
Україна закликає ООН посилити тиск на Росію.
Епідемія грипу оголошена вже у 21 області України.
Джерело: 24 Канал
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