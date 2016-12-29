Випуск новин за 15:00: ДФС звинуватило Марушевську. Перемир’я у Сирії

У випуску новин 29 грудня станом на 15:00, – екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську її колишній керівник Роман Насіров підозрює в заниженні цін на товари. Президент Росії Владимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початок мирних переговорів.

Також у випуску: Євросоюз гальмує безвіз для України через позицію окремих країн. Київська поліція запрацювала у посиленому режимі. Між Вірменією та Азербайджаном поновились бої. Поблизу Крутої балки на Донеччині сталося бойове зіткнення. Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154. Апеляційний суд скасував дозвіл на арешт Сергія Курченка. Україна закликає ООН посилити тиск на Росію. Епідемія грипу оголошена вже у 21 області України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter