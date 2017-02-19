Випуск новин за 15:00: Мюнхенська безпекова конференція. Вшанування Героїв Небесної сотні

У випуску новин 18 лютого станом на 15:00 – У Мюнхені триває міжнародна конференція з безпеки. У центрі уваги – війна на Донбасі та кремлівська агресія.

Також у випуску: У зоні АТО за добу поранені четверо українських військових. На Одещині невідомий обстріляв пасажирський автобус. Ліс в обмін на гроші.

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