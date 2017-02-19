Випуск новин за 15:00: Мюнхенська безпекова конференція. Вшанування Героїв Небесної сотні
Випуск новин 16:47, 18 лютого 147 Читать новость на русском
У випуску новин 18 лютого станом на 15:00 – У Мюнхені триває міжнародна конференція з безпеки. У центрі уваги – війна на Донбасі та кремлівська агресія.
Також у випуску:
У зоні АТО за добу поранені четверо українських військових.
На Одещині невідомий обстріляв пасажирський автобус.
Ліс в обмін на гроші.
Джерело: 24 Канал
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