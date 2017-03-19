Випуск новин за 15:00: Новий президент Німеччини. Досягнення наймолодшого сільського голови
Випуск новин 15:48, сьогодні 6 Читать новость на русском
У випуску новин 19 березня станом на 15:00 – відсьогодні посаду президента Німеччини офіційно обійме Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Також у випуску:
Питання про надання одного мільярду доларів макрофінансової допомоги Україні зняли з порядку денного Міжнародного валютного фонду.
Безкоштовний Wi-fi, відремонтовані дороги та укомплектовані навчальні заклади – таким стало село Подільське, що на Черкащині, яким керує наймолодший сільський голова України Артем Кухаренко.
На блокпосту поблизу Щастя військові мусили застосувати зброю.
В Москві викрили проплачений антиукраїнських мітинг на підтримку анексії Криму Росією.
Джерело: 24 Канал
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