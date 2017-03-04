Випуск новин за 15:00: Перевезення Насірова. У Дніпрі зловили терориста з "днр"
Випуск новин 16:27, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 4 березня на 13:00 – голову фіскальної служби Романа Насірова вивезли з лікарні Феофанія у кардіологічний центр імені Стражеско. Терориста з так званої "ДНР" затримали у Дніпрі.
Також у випуску:
Парламент Португалії визнав геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.
Кабмін на час слідства відсторонив Романа Насірова від посади.
Володимир Гройсман закликає створити енергетичну вугільну біржу.
Джерело: 24 Канал
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