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Випуск новин за 15:00: Перевезення Насірова. У Дніпрі зловили терориста з "днр"

Випуск новин 16:27, сьогодні 62 Читать новость на русском

У випуску новин 4 березня на 13:00 – голову фіскальної служби Романа Насірова вивезли з лікарні Феофанія у кардіологічний центр імені Стражеско. Терориста з так званої "ДНР" затримали у Дніпрі.

Також у випуску:

Парламент Португалії визнав геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Кабмін на час слідства відсторонив Романа Насірова від посади.

Володимир Гройсман закликає створити енергетичну вугільну біржу.

Теги: Роман Насіров Випуск новин АТО Володимир Гройсман Голодомор
Джерело: 24 Канал
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