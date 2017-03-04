Випуск новин за 15:00: Перевезення Насірова. У Дніпрі зловили терориста з "днр"

У випуску новин 4 березня на 13:00 – голову фіскальної служби Романа Насірова вивезли з лікарні Феофанія у кардіологічний центр імені Стражеско. Терориста з так званої "ДНР" затримали у Дніпрі.

Також у випуску: Парламент Португалії визнав геноцидом Голодомор 1932-1933 років в Україні. Кабмін на час слідства відсторонив Романа Насірова від посади. Володимир Гройсман закликає створити енергетичну вугільну біржу.

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