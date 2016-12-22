Випуск новин за 15:00: Савченко виключили з делегації ПАРЄ. Важке озброєння в АТО
Випуск новин 16:24, сьогодні 88 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 15:00 – народну депутатку Надію Савченко Рада виключила з парламентської делегації в ПАРЄ. Використання забороненої зброї на Донбасі зросло втричі.
Також у випуску:
У столичній підземці життя вирує і вночі.
Інтенсивні обстріли по всій лінії фронту в зоні АТО.
Росія відправила на окупований Донбас черговий так званий "гумконвой".
"Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави.
У переході метро у Москві пролунав вибух.
Джерело: 24 Канал
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