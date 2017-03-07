Випуск новин за 15:00: Шеремет заявив про відставку. В Альпах лавина накрила гірськолижний курор
Випуск новин 15:51, сьогодні 94 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня на 15:00 – глава внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби і близький друг Романа Насірова Юрій Шеремет заявив про відставку. У французьких Альпах лавина накрила гірськолижний курорт "Тінь".
Також у випуску:
Представники Росії в Гаазі стверджують, що терористи на Донбасі знайшли свою зброю в шахтах.
Адвокати арештованого Романа Насірова оскаржили вчорашнє рішення суду щодо свого підзахисного.
Пекін висловив протест через розміщення у Південній Кореї американських систем протиракетної оборони.
Джерело: 24 Канал
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