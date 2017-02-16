Випуск новин за 15:00: Термінове засідання РНБО. Підтримка української армії від Пентагону
Випуск новин 17:02, сьогодні 72 Читать новость на русском
У випуску новин 16 січня за 15:00 – Президент України Петро Порошенко терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони. США і надалі підтримуватимуть українську армію і нарощуватимуть потенціал українського війська.
Також у випуску:
В Авдіївці після нічного обстрілу зруйновано 9 житлових будинків.
Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі, ще троє поранені.
Столична влада закликає водіїв та пішоходів бути обережними.
США закликають НАТО до жорсткішого діалогу з Росією.
Джерело: 24 Канал
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