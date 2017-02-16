20:35
16 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кремлівська якість продуктів. Протест проти котлети по-київськи
Вєсті Кремля
22:33, 15 лютого
Вєсті.UA. Гройсман по Фройду. Розкол між
Вєсті.UA
19:43, сьогодні
Хто живиться з
ЦРУ
22:36, 14 лютого
Випуск новин за 18:00: Відключення електроенергії. Світ тисне на Москву
Випуск новин
19:42, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 15:00: Термінове засідання РНБО. Підтримка української армії від Пентагону

Випуск новин 17:02, сьогодні 72 Читать новость на русском

У випуску новин 16 січня за 15:00 – Президент України Петро Порошенко терміново збирає засідання Ради національної безпеки та оборони. США і надалі підтримуватимуть українську армію і нарощуватимуть потенціал українського війська.

Також у випуску:

В Авдіївці після нічного обстрілу зруйновано 9 житлових будинків.

Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі, ще троє поранені.

Столична влада закликає водіїв та пішоходів бути обережними.

США закликають НАТО до жорсткішого діалогу з Росією.

Теги: Випуск новин РНБО Пентагон
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как начать готовить полезно, а главное вкусно: все о стереотипах и страхе
сьогодні, 19:30 Как начать готовить полезно, а главное вкусно: все о стереотипах и страхе
Євген Клопотенко 317
Кримнаш: про причини різкої заяви Вашингтона і перспективи повернення півострова Україні
сьогодні, 19:01 Кримнаш: про причини різкої заяви Вашингтона і перспективи повернення півострова Україні
Інна Жолобович 1589
А ви думали, як приємно послати якогось телепня чистою українською?
сьогодні, 17:30 А ви думали, як приємно послати якогось телепня чистою українською?
Дід Панас 1667
ТОП-10 новинних сайтів, які читають українці
сьогодні, 15:06 ТОП-10 новинних сайтів, які читають українці
2134
Рискованные партии: кому и зачем нужны перевыборы в Раду
сьогодні, 13:54 Рискованные партии: кому и зачем нужны перевыборы в Раду
Наталя Ромашова 1322
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)
 2 листопада 2016 , 14:37 3
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки
 24 серпня 2016 , 14:32 70
"Автомайдан" пікетує будинок Авакова зі сміттєвозом
 4 грудня 2016 , 14:20 1
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Вибух у Львові. Моторошна історія матері-самогубці
 12 лютого , 22:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук