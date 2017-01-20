Випуск новин за 15:00: "Укрзалізницю" підпорядкували Кабміну. В Італії знайшли живих
Випуск новин 16:39, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новини 20 січня за 15:00 – "Укрзалізницю" підпорядкували Кабміну через політичні ігри і бажання побільше вкрасти. В Італії знайшли під завалами живих людей.
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