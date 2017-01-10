Випуск новин за 15:00: В Греції раптово помер російський консул. Смертельна повінь в Таїланді

У випуску новин 10 січня за 15:00 – у грецькій столиці у власний квартирі знайшли мертвим консула Росії Андрія Маланіна.

Також у випуску:

Найбільша за останні 30 років повінь в Таїланді триває у самий розпал туристичного сезону і вже встигла забрати життя багатьох людей.

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.

Співробітників Харківської міської ради та виконавчої служби підозрюють у системному вимаганні хабарів з підприємців.

Рух на українських автошляхах, після негоди, нормалізується.