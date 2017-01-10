Випуск новин за 15:00: В Греції раптово помер російський консул. Смертельна повінь в Таїланді
Випуск новин 15:43, сьогодні 89 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 15:00 – у грецькій столиці у власний квартирі знайшли мертвим консула Росії Андрія Маланіна.
Також у випуску:
Найбільша за останні 30 років повінь в Таїланді триває у самий розпал туристичного сезону і вже встигла забрати життя багатьох людей.
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Джерело: 24 Канал
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