Випуск новин за 15:00: Як православні та греко-католики відзначають Святвечір
Випуск новин 15:49, сьогодні 66 Читать новость на русском
У випуску новин 6 січня станом на 15:00 – для православних та греко-католиків Святвечір – одне з найурочистіших свят напередодні Різдва.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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