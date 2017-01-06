Випуск новин за 15:00: Як православні та греко-католики відзначають Святвечір

У випуску новин 6 січня станом на 15:00 – для православних та греко-католиків Святвечір – одне з найурочистіших свят напередодні Різдва.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. Шестеро людей загинули в ДТП на Харківщині.

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