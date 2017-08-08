Випуск новин за 15:00: Затримання кримськотатарського активіста. Корупція серед енергетиків

У випуску новин за 8 серпня станом на 15:00 – під Верховним судом Криму російські спецслужби затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова. НАБУ підозрює членів Нацкомісії регулювання енергетики у тому, що вони діяли в інтересах енерго-генеруючих компаній.

Також у випуску: Нардеп Борислав Розенбалт здав усі свої паспорти та не збирається тікати з України. Ціле середньовічне місто знайшли археологи під час розкопок на Херсонщині. Сьогодні 9-та річниця початку російсько-грузинської війни.

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