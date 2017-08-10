Випуск новин за 15:00: Звіт НАБУ. Звільнення Балчуна

У випуску новин за 10 серпня станом на 15:00 – у Національному Антикорупційному бюро України створили спеціальний підрозділ, який розслідуватиме випадки корупції у сфері оборони. Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці"

Також у випуску: Команда Facebook розробила сервіс для перегляду відеороликів Watch. Біля Ємену нелегальний перевізник навмисне потопив 50 підлітків-біженців з Сомалі. Ув’язнений в Росії журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко надіслав новий малюнок.

24tv.ua команда Facebook розробила сервіс для перегляду відеороликів Watch. Біля Ємену нелегальний перевізник навмисне потопив 50 підлітків-біженців з Сомалі.

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