Випуск новин за 15:00: Звіт НАБУ. Звільнення Балчуна
Випуск новин 15:45, сьогодні 9 Читать новость на русском
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У випуску новин за 10 серпня станом на 15:00 – у Національному Антикорупційному бюро України створили спеціальний підрозділ, який розслідуватиме випадки корупції у сфері оборони. Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці"
Також у випуску:
Команда Facebook розробила сервіс для перегляду відеороликів Watch.
Біля Ємену нелегальний перевізник навмисне потопив 50 підлітків-біженців з Сомалі.
Ув’язнений в Росії журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко надіслав новий малюнок.
команда Facebook розробила сервіс для перегляду відеороликів Watch. Біля Ємену нелегальний перевізник навмисне потопив 50 підлітків-біженців з Сомалі.
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Джерело: 24 Канал
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