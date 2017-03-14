Випуск новин за 16:00: Акції проти силового розгону. Півмільйона від Трампа
Випуск новин 17:05, сьогодні 98 Читать новость на русском
У випуску новин 14 березня станом на 16:00 – учасників торгової блокади відпустили і знову затримали, тривають акції проти силового розгону активістів. Президент США Дональд Трамп віддасть свою річну зарплату на благодійність.
Також у випуску:
Сьогодні в Україні вперше відзначають День добровольця.
Гімн ОУН може стати маршем українських військових.
За добу в зоні АТО бойовики відкривали вогонь близько сотні разів.
Джерело: 24 Канал
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