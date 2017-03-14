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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новин за 16:00: Акції проти силового розгону. Півмільйона від Трампа

Випуск новин 17:05, сьогодні 98 Читать новость на русском

У випуску новин 14 березня станом на 16:00 – учасників торгової блокади відпустили і знову затримали, тривають акції проти силового розгону активістів. Президент США Дональд Трамп віддасть свою річну зарплату на благодійність.

Також у випуску:

Сьогодні в Україні вперше відзначають День добровольця.

Гімн ОУН може стати маршем українських військових.

За добу в зоні АТО бойовики відкривали вогонь близько сотні разів.

Теги: Україна АТО Блокада Випуск новин Війна на Донбасі США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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