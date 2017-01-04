Випуск новин за 16:00: Де в Україні очікувати морозів. Закон про військову службу
У випуску новин 4 січня станом на 15:00 – на Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини, у Карпатах – лавини. Президент підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби
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