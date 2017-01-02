Випуск новин за 16:00: Дії Росії поблизу Латвії у 2016 році
Випуск новин 17:00, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин 2 січня станом на 16:00, – упритул до кордонів Латвії російські військові підбиралися понад 200 разів.
Також у випуску:
У Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак".
У зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів.
Вислані з США дипломати прибули до Москви.
Перше звернення нового генсека ООН.
Ісламська держава відповідальна за теракт у Стамбулі.
Джерело: 24 Канал
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