Випуск новин за 16:00: Допит Клименка. Ситуація в Авдіївці
Випуск новин 16:48, сьогодні 66 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 16:00 – екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка викликали на допит до Генпрокуратури. Авдіївка знов на порозі екологічного лиха: в місті нема води та централізованого електропостачання.
Також у випуску:
Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії.
У російській Держдумі хочуть узаконити бійки футбольних фанатів.
Черговий протест у Румунії: на вулиці Бухареста вийшли близько 10 тисяч людей.
Джерело: 24 Канал
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