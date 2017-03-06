Випуск новин за 16:00: Допит Клименка. Ситуація в Авдіївці

У випуску новин 6 березня за 16:00 – екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка викликали на допит до Генпрокуратури. Авдіївка знов на порозі екологічного лиха: в місті нема води та централізованого електропостачання.

Також у випуску: Північна Корея запустила чотири балістичні ракети в напрямку Японії. У російській Держдумі хочуть узаконити бійки футбольних фанатів. Черговий протест у Румунії: на вулиці Бухареста вийшли близько 10 тисяч людей.

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