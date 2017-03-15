Випуск новин за 16:00: Посадовця часів Януковича випустили із СІЗО
Випуск новин 17:27, сьогодні 59 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 16:00 – на свободу вийшов скандальний заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Олександр Кацуба.
Також у випуску:
РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
Найбільший європейський лоукост вийде на український ринок в жовтні 2017 року.
Через скандал у Верховній Раді скликали лідерів фракцій.
У Харкові на стихійних ринках відкрито продають цигарки з ОРДЛО.
Джерело: 24 Канал
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