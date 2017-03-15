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Випуск новин за 16:00: Посадовця часів Януковича випустили із СІЗО

Випуск новин 17:27, сьогодні 59 Читать новость на русском

У випуску новин 15 березня станом на 16:00 – на свободу вийшов скандальний заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Олександр Кацуба.

Також у випуску:

РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

Найбільший європейський лоукост вийде на український ринок в жовтні 2017 року.

Через скандал у Верховній Раді скликали лідерів фракцій.

У Харкові на стихійних ринках відкрито продають цигарки з ОРДЛО.

Теги: РНБО Верховна Рада Харків Випуск новин Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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