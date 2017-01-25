Випуск новин за 16:00: Українське радіо в Криму. Рейтинги корупції
Випуск новин 17:02, сьогодні 8 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 16:00 – 150-метрова телевежа на Чонгарі побудована, і вже з лютого розпочне передачу українського радіо на окупований півострів.
Також у випуску:
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У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна цього року посіла 131 місце зі 176 країн світу.
Джерело: 24 Канал
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