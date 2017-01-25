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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Українське радіо в Криму. Рейтинги корупції

Випуск новин 17:02, сьогодні 8 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 16:00 – 150-метрова телевежа на Чонгарі побудована, і вже з лютого розпочне передачу українського радіо на окупований півострів.

Також у випуску:

В Італії зросла кількість жертв снігової лавини.

Новий президент США Дональд Трамп, як і обіцяв одразу після інавгурації, підготував кілька указів про обмеження імміграції.

Українці зможуть потрапити потягом ще у дві європейські країни.

Верховна Рада дозволила запроваджувати в громадському транспорті автоматизовану систему обліку оплати проїзду.

У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна цього року посіла 131 місце зі 176 країн світу.

Теги: Випуск новин АТО Дональд Трамп Безвізовий режим е-квиток Корупція
Джерело: 24 Канал
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