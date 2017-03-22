Випуск новин за 16:00: Заборонили в’їзд в Україну. Прохання про захист
Випуск новин 17:22, сьогодні 77 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 16:00 – СБУ заборонила в’їзд в Україну російській співачці Юлії Самойловій, яка мала брати участь у Євробаченні від Росії. Верховна Рада закликала Сполучені штати Америки взяти Україну під військовий захист.
Також у випуску:
Кабінет Міністрів України планує створити Службу фінансових розслідувань.
Одеські активісти оголосили про боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами.
Міністерство зовнішніх справ Греції визнало неофіційним відкриття в Афінах центру "ДНР".
Рідкісні полотна Ван Гога, викрадені у грудні 2002 року, повернули до музею в Амстердамі.
Джерело: 24 Канал
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