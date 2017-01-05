Випуск новин за 17:00: Новий теракт в Туреччині. В Україні бракує вакцин
Випуск новин 17:59, сьогодні 87 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 17:00 – у місті Ізмір вибухнув автомобіль, є поранені.
Також у випуску:
Лавини сходять у Карпатах.
За сепаратизм жителька Сум отримала три роки умовно.
Стрілянина на ринку в Мексиці.
На Вінниччині забоонили продаж курей через курячий грип.
Джерело: 24 Канал
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