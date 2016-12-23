Випуск новин за 17:00: Прощання з Героєм. Дорога із сонячних батарей
Випуск новин 18:38, 22 грудня 72 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 17:00 – на Майдані Незалежності попрощалися з воїном, який загинув на Світлодарській дузі. Першу у світі дорогу із сонячних батарей відкрили у Франції.
Також у випуску:
Народну депутатку Надію Савченко Рада виключила з парламентської делегації в ПАРЄ.
Цієї доби найгарячіше було на Світлодарській дузі та поблизу Маріуполя.
Рішення щодо безвізу для України ЄС ухвалить навесні, – Клімкін.
"Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави.
Нардепи проти е-декларування.
Джерело: 24 Канал
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