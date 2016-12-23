Випуск новин за 17:00: Прощання з Героєм. Дорога із сонячних батарей

У випуску новин 22 грудня станом на 17:00 – на Майдані Незалежності попрощалися з воїном, який загинув на Світлодарській дузі. Першу у світі дорогу із сонячних батарей відкрили у Франції.

Також у випуску: Народну депутатку Надію Савченко Рада виключила з парламентської делегації в ПАРЄ. Цієї доби найгарячіше було на Світлодарській дузі та поблизу Маріуполя. Рішення щодо безвізу для України ЄС ухвалить навесні, – Клімкін. "Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави. Нардепи проти е-декларування.

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