Випуск новин за 17:00: Роковини Майдану. Мода на самогубства серед підлітків

У випуску новин 18 лютого станом на 17:00 – рівно три роки тому на Майдані почалися найтрагічніші дні Революції гідності. Хто у соцмережах наказує дітям накласти на себе руки.

Також у випуску: У зоні АТО за добу поранені четверо українських військових. Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення випадків порушення тиші. На Одещині невідомий обстріляв пасажирський автобус. Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка".

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