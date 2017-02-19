Випуск новин за 17:00: Роковини Майдану. Мода на самогубства серед підлітків
Випуск новин 18:29, 18 лютого 197 Читать новость на русском
У випуску новин 18 лютого станом на 17:00 – рівно три роки тому на Майдані почалися найтрагічніші дні Революції гідності. Хто у соцмережах наказує дітям накласти на себе руки.
Також у випуску:
У зоні АТО за добу поранені четверо українських військових.
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення випадків порушення тиші.
На Одещині невідомий обстріляв пасажирський автобус.
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар’їнка".
Джерело: 24 Канал
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