Випуск новин за 18:00: Новий глава ОБСЄ відвідає зону АТО. Восковий Трамп
Випуск новин 18:46, сьогодні 48 Читать новость на русском
У випуску новин 2 січня станом на 18:00 – міністр закордонних справ Павло Клімкін поїде на Донбас разом з новим главою ОБСЄ Себастьяном Курцом.
Також у випуску:
У Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак".
Подробиці теракту у Стамбулі.
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.
Сенатори США закликали посилити санкції проти Росії.
В зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів.
В Багдаді смертник підірвав вибухівку, внаслідок чого загинуло 39 людей.
Вислані з США дипломати прибули до Москви.
Джерело: 24 Канал
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