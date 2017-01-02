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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 18:00: Новий глава ОБСЄ відвідає зону АТО. Восковий Трамп

Випуск новин 18:46, сьогодні 48 Читать новость на русском
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У випуску новин 2 січня станом на 18:00 – міністр закордонних справ Павло Клімкін поїде на Донбас разом з новим главою ОБСЄ Себастьяном Курцом.

Також у випуску:

У Києві попрощалися з бійцем із позивним "Козак".

Подробиці теракту у Стамбулі.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

Сенатори США закликали посилити санкції проти Росії.

В зоні АТО за добу бойовики відкривали вогонь 38 разів.

В Багдаді смертник підірвав вибухівку, внаслідок чого загинуло 39 людей.

Вислані з США дипломати прибули до Москви.

Теги: Війна на Донбасі АТО Випуск новин ОБСЄ Теракт у Стамбулі Жертви Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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