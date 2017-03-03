Випуск новин за 18:00: Радіо "Вєсті" без ліцензії. Обстріли міста Золоте

У випуску новин 3 березня на 18:00 – Національна рада з питань теле- і радіомовлення не продовжила ліцензію радіо "Вєсті". У місті Золоте внаслідок обстрілів бойовиків один український військовий загинув, ще 22 пораненні.

Також у випуску: Працівники СБУ та Генпрокуратури намагалися провести обшук у квартирі Юлії Марушевської. Сьогодні повії разом із правозахисниками зібралися під Верховною Радою та Адміністрацією Президента. Національна гвардія готується до силового розгону торговельної блокади на Донбасі.

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