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Випуск новин за 18:00: Радіо "Вєсті" без ліцензії. Обстріли міста Золоте

Випуск новин 19:26, сьогодні 44 Читать новость на русском

У випуску новин 3 березня на 18:00 – Національна рада з питань теле- і радіомовлення не продовжила ліцензію радіо "Вєсті". У місті Золоте внаслідок обстрілів бойовиків один український військовий загинув, ще 22 пораненні.

Також у випуску:

Працівники СБУ та Генпрокуратури намагалися провести обшук у квартирі Юлії Марушевської.

Сьогодні повії разом із правозахисниками зібралися під Верховною Радою та Адміністрацією Президента.

Національна гвардія готується до силового розгону торговельної блокади на Донбасі.

Теги: Нацгвардія Блокада Випуск новин Війна на Донбасі АТО Юлія Марушевська
Джерело: 24 Канал
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