Випуск новин за 18:00: Шокуюча історія про матір-зозулю. Справа проти "беркутівців"

У випуску новин 10 січня за 18:00 – на Сумщині жінка зачинила у квартирі 5-річну доньку, а сама пішла гуляти аж до ранку.

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