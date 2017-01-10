Випуск новин за 18:00: Шокуюча історія про матір-зозулю. Справа проти "беркутівців"
Випуск новин 19:11, сьогодні 75 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 18:00 – на Сумщині жінка зачинила у квартирі 5-річну доньку, а сама пішла гуляти аж до ранку.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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