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Випуск новин за 18:00: Шокуюча історія про матір-зозулю. Справа проти "беркутівців"

Випуск новин 19:11, сьогодні 75 Читать новость на русском
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У випуску новин 10 січня за 18:00 – на Сумщині жінка зачинила у квартирі 5-річну доньку, а сама пішла гуляти аж до ранку.

Також у випуску:

Розгляд справи екс-беркутівців, яких звинувачують у масових розстрілах під час Революції гідності перенесли.

Нардеп Надія Савченко опублікувала списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі.

Що таке постсвяткова депресія і як її подолати.

Великобританія поки не готова піти на спрощення візового режиму для українців.

Теги: Випуск новин Суми Беркут Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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