Випуск новин за 18:00: Транш від МВФ. Військові навчання Росії
Випуск новин 19:39, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 18:00 – Міжнародний валютний фонд відтермінував обговорення виділення мільярдного кредиту Україні. Росіяни влаштували масштабні військові навчання в окупованому Криму.
Також у випуску:
Загострення ситуації у зоні АТО.
Політв'язень Роман Сущенко вперше зустрівся із дружиною в московському СІЗО.
У СБУ заборонили в'їзд в Україну європейським політикам, які незаконно відвідали Крим.
Джерело: 24 Канал
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