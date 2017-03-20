20:05
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Стрілянина у Рівному. Розслідування ФБР
Випуск новин
20:02, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 18:00: Транш від МВФ. Військові навчання Росії

Випуск новин 19:39, сьогодні 29 Читать новость на русском

У випуску новин 20 березня станом на 18:00 – Міжнародний валютний фонд відтермінував обговорення виділення мільярдного кредиту Україні. Росіяни влаштували масштабні військові навчання в окупованому Криму.

Також у випуску:

Загострення ситуації у зоні АТО.

Політв'язень Роман Сущенко вперше зустрівся із дружиною в московському СІЗО.

У СБУ заборонили в'їзд в Україну європейським політикам, які незаконно відвідали Крим.

Теги: Випуск новин АТО Війна на Донбасі Анексія Криму Транш МВФ МВФ Москва СІЗО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера
сьогодні, 19:08 Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера
623
Українська влада втратила контроль над ситуацією
сьогодні, 18:30 Українська влада втратила контроль над ситуацією
Сергій Дацюк 4495
Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів з фото
сьогодні, 18:03 Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів з фото
Олена Булан 427
І близько не 50 мільйонів: у Держстаті озвучили чисельність населення України
сьогодні, 17:14 І близько не 50 мільйонів: у Держстаті озвучили чисельність населення України
5981
Чому шкода від торгівлі з окупантами – це міф
сьогодні, 17:03 Чому шкода від торгівлі з окупантами – це міф
Володимир Горбач 2220
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції
 19 грудня 2016 , 12:31
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)
 2 листопада 2016 , 14:37 3
Влітку в Україні запрацює "унікальна" дорожня поліція
 3 березня , 22:57
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук