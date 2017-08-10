Випуск новин за 18:00: в Одесу привезли поранених. Балчун офіційно у відставці

У випуску новин за 10 серпня станом на 18:00 – Одеса прийняла борт з важкопораненими бійцями із зони АТО, четверо – у важкому стані. Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці" за згодою сторін.

Також у випуску: Суховантаж з українським екіпажем затримали в Іспанії, їх підозрюють у наркоторгівлі. В Литві викрили міжнародну мережу торгівлі українцями. Суд у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича перенесли на 15 серпня.

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