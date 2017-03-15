Випуск новин за 18:00: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків

У випуску новин 15 березня станом на 18:00 – випустили із СІЗО, зняли арешт з майна та віддали паспорти – вийшов на свободу скандальний заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Олександр Кацуба. Нацбанк визначився із санкціями для російських банків.

Також у випуску: Через лінію розмежування на Донбасі не пропускають вантажі. Під загрозою робота Харківського інституту неврології, де лікують дітей з епілепсією. Фінансування закладу урізали на 70 відсотків. Як виглядають позиції на передовій, які українські війська відбили у бойовиків.

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