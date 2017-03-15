Випуск новин за 18:00: Звільнення з СІЗО скандального чиновника. Санкції для російських банків
Випуск новин 19:31, сьогодні 46 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 18:00 – випустили із СІЗО, зняли арешт з майна та віддали паспорти – вийшов на свободу скандальний заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Олександр Кацуба. Нацбанк визначився із санкціями для російських банків.
Також у випуску:
Через лінію розмежування на Донбасі не пропускають вантажі.
Під загрозою робота Харківського інституту неврології, де лікують дітей з епілепсією. Фінансування закладу урізали на 70 відсотків.
Як виглядають позиції на передовій, які українські війська відбили у бойовиків.
Джерело: 24 Канал
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