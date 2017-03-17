Випуск новин за 19:00: Голосування за безвіз. Перекриття дороги на Житомирщині

У випуску новин 17 березня станом на 19:00 – стала відомою дата, коли європарламентарі голосуватимуть за безвіз для України. Хто і навіщо перекрив дорогу на трасі Київ – Ковель.

Також у випуску: У Верховній Раді відбулося засідання, присвячене 100-річчю Центральної Ради. Суд не скасував формулу "Роттердам+", яка регулює вартість вугілля. На Насірова вдягнули електронний браслет. В Україну повернулася Юлія Марушевська.

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