Випуск новин за 19:00: Голосування за безвіз. Перекриття дороги на Житомирщині
Випуск новин 20:29, сьогодні 115 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 19:00 – стала відомою дата, коли європарламентарі голосуватимуть за безвіз для України. Хто і навіщо перекрив дорогу на трасі Київ – Ковель.
Також у випуску:
У Верховній Раді відбулося засідання, присвячене 100-річчю Центральної Ради.
Суд не скасував формулу "Роттердам+", яка регулює вартість вугілля.
На Насірова вдягнули електронний браслет.
В Україну повернулася Юлія Марушевська.
Джерело: 24 Канал
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