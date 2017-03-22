Випуск новин за 19:00: Гроші на українські дороги. Аудитор НАБУ

У випуску новин за 22 березня станом на 19:00 – уряд пообіцяв виділити 30 мільярдів гривень на ремонт українських автодоріг. Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.

Також у випуску: З’явилися нові подробиці теракту в Лондоні. Як медична реформа в Україні вплине на пацієнтів та лікарів. В одній зі шкіл у Житомирі знайшли гранату. Одеські активісти оголосили про боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами.

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