Випуск новин за 19:00: Гроші на українські дороги. Аудитор НАБУ
Випуск новин 20:36, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 19:00 – уряд пообіцяв виділити 30 мільярдів гривень на ремонт українських автодоріг. Антикорупційний комітет знову проводитиме конкурс на посаду аудитора для НАБУ від Ради.
Також у випуску:
З’явилися нові подробиці теракту в Лондоні.
Як медична реформа в Україні вплине на пацієнтів та лікарів.
В одній зі шкіл у Житомирі знайшли гранату.
Одеські активісти оголосили про боротьбу зі стихійними сміттєзвалищами.
Джерело: 24 Канал
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