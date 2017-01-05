Випуск новин за 19:00: Кого призвуть до армії. Ліцензія для "1+1"
Випуск новин 20:17, сьогодні 102 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 19:00 – офіцерів запасу цьогоріч призвуть до лав Збройних Сил. Чому виникло непорозуміння між Нацрадою та телеканалом "1+1".
Також у випуску:
У Карпатах лавини, на Закарпатті та Одещині обмежено рух автомобілів.
Черги на пунктах пропусках в зоні АТО.
Перепохавання праху Олександра Олеся.
Негода у Європі: хто потерпає.
Бойовики втрачають мотивацію та тікають з "ДНР" та "ЛНР".
В Польщі з’явилась українська профспілка.
Теракт у Туреччині: у місті Ізмір підірвали автомобіль.
В Україні знову бракує вакцин.
Джерело: 24 Канал
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