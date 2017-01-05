Випуск новин за 19:00: Кого призвуть до армії. Ліцензія для "1+1"

У випуску новин 5 січня станом на 19:00 – офіцерів запасу цьогоріч призвуть до лав Збройних Сил. Чому виникло непорозуміння між Нацрадою та телеканалом "1+1".

Також у випуску: У Карпатах лавини, на Закарпатті та Одещині обмежено рух автомобілів. Черги на пунктах пропусках в зоні АТО. Перепохавання праху Олександра Олеся. Негода у Європі: хто потерпає. Бойовики втрачають мотивацію та тікають з "ДНР" та "ЛНР". В Польщі з’явилась українська профспілка. Теракт у Туреччині: у місті Ізмір підірвали автомобіль. В Україні знову бракує вакцин.

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