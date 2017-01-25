Випуск новин за 19:00: Корупція на Укрзалізниці. Постачання Росією зброї на Донбас
Випуск новин 19:52, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 19:00 – на засіданні Кабміну через гроші і корупцію сперечалися прем'єр-міністр, міністр інфраструктури і керівник Укрзалізниці.
Також у випуску:
Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня.
Батько, загиблого під час стрілянини у Княжичах поліцейського, Олександр Орлов проводить власне розслідування трагічної події.
Журналісти антикорупційного порталу громадських розслідувань з'ясували, хто заробляє на закупівлях Укрзалізниці.
У Биківні, поблизу Києва, зловмисники осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам.
Суд Європейського Союзу визнав, що Росія постачає важку зброю на Донбас.
Джерело: 24 Канал
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