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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Корупція на Укрзалізниці. Постачання Росією зброї на Донбас

Випуск новин 19:52, сьогодні 29 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 19:00 – на засіданні Кабміну через гроші і корупцію сперечалися прем'єр-міністр, міністр інфраструктури і керівник Укрзалізниці.

Також у випуску:

Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня.

Батько, загиблого під час стрілянини у Княжичах поліцейського, Олександр Орлов проводить власне розслідування трагічної події.

Журналісти антикорупційного порталу громадських розслідувань з'ясували, хто заробляє на закупівлях Укрзалізниці.

У Биківні, поблизу Києва, зловмисники осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам.

Суд Європейського Союзу визнав, що Росія постачає важку зброю на Донбас.

Теги: Випуск новин Роман Сущенко Перестрілка поліції під Києвом Корупція Укрзалізниця Польща Кримінал
Джерело: 24 Канал
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