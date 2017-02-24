Випуск новин за 20:00: Фірташа випустили. День донора

У випуску новин 24 лютого за 20:00 – австрійський суд випустив українського олігарха Дмитра Фірташа з-під варти під заставу в 125 мільйонів євро.

Також у випуску: Більше півтисячі людей долучились до Дня Донора у дніпровській лікарні імені Мечникова. У Тернополі люди протестують проти нових торф'яних котелень. У Охендовського арештували автівку 2008 року випуску та рахунок, на якому залишилося сто гривень.

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