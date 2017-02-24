23:47
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін більше не союзник. В Росії немає рок-музики
Вєсті Кремля
21:55, сьогодні
Вєсті.UA. Гройсман-чудотворець. В Криму ловлять радикальних ісламістів
Вєсті.UA
19:45, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Підсумковий випуск новини за 21:00: Скандал в Міністерстві оборони. Савченко в гостях у
Випуск новин
23:14, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Випуск новин за 20:00: Фірташа випустили. День донора

Випуск новин 23:12, сьогодні 6 Читать новость на русском

У випуску новин 24 лютого за 20:00 – австрійський суд випустив українського олігарха Дмитра Фірташа з-під варти під заставу в 125 мільйонів євро.

Також у випуску:

Більше півтисячі людей долучились до Дня Донора у дніпровській лікарні імені Мечникова.

У Тернополі люди протестують проти нових торф'яних котелень.

У Охендовського арештували автівку 2008 року випуску та рахунок, на якому залишилося сто гривень.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
сьогодні, 22:15 Жизнь на Донбассе: до войны мы жили до скучного стабильно...
Ольга Черненко 1009
Головні новини 24 лютого: Савченко запідозрили у держзраді, ефектна перемога Музичук
сьогодні, 22:09 Головні новини 24 лютого: Савченко запідозрили у держзраді, ефектна перемога Музичук
677
В очікуванні на
сьогодні, 21:13 В очікуванні на "Оскар": топ призабутих фільмів, які не залишать вас байдужими
Тетяна Бучок 436
Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити
сьогодні, 19:15 Нові платіжки прийшли: звідки такі суми та що з цим робити
Анна Косинська 1669
Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав
сьогодні, 19:03 Джонні Депп чи Джаред Лето: хто досі не отримав "Оскара"
355
Суд звільнив Фірташа з-під варти
 сьогодні , 14:36
В ОБСЄ зробили тривожну заяву щодо війни на Донбасі
 22 лютого , 09:49
Машину жахливо розтрощило в ДТП у Львові: двоє людей загинуло
 12 жовтня 2016 , 17:16
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук