Випуск новин за 20:00: Фірташа випустили. День донора
Випуск новин 23:12, сьогодні 6 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 20:00 – австрійський суд випустив українського олігарха Дмитра Фірташа з-під варти під заставу в 125 мільйонів євро.
Також у випуску:
Більше півтисячі людей долучились до Дня Донора у дніпровській лікарні імені Мечникова.
У Тернополі люди протестують проти нових торф'яних котелень.
У Охендовського арештували автівку 2008 року випуску та рахунок, на якому залишилося сто гривень.
Джерело: 24 Канал
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