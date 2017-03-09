Випуск новин за 20:00: Ліквідація снайпера. День народження Шевченка
Випуск новин 21:49, сьогодні 17 Читать новость на русском
У випуску новин 9 березня станом на 20:00 – На фронті військові ліквідували снайпера бойовиків. Сьогодні 203 річниця з дня народження Тараса Шевченка.
Також у випуску:
Гірники на Львівщині вимагають заплатити їм зарплату.
Екс-регіонала Юрія Іванющенка позбавили 26-ти мільйонів доларів.
Поїзд, який об'єднує Україну, відправляється у п'ятий рейс.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В мережу виклали телефону розмову Порошенка із "президентом Киргизстану"17 листопада 2016 , 16:16 16
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію1 листопада 2016 , 14:56 1
План "Шатун": нардепи розповіли, хто стоїть за нещодавніми протестами в Києві18 листопада 2016 , 06:03 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32