Випуск новин за 20:00: Ліквідація снайпера. День народження Шевченка

У випуску новин 9 березня станом на 20:00 – На фронті військові ліквідували снайпера бойовиків. Сьогодні 203 річниця з дня народження Тараса Шевченка.

Також у випуску: Гірники на Львівщині вимагають заплатити їм зарплату. Екс-регіонала Юрія Іванющенка позбавили 26-ти мільйонів доларів. Поїзд, який об'єднує Україну, відправляється у п'ятий рейс.

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