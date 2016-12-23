Випуск новин за 20:00: Нардепи проти е-декларацій. Амністія
Випуск новин 21:09, 22 грудня 238 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 20:00 – у Києві відбувся мітинг на підтримку реформ та прозорого декларування фінансів.
Також у випуску:
Рада ухвалила амністію 2016 року. Закон, зокрема, розповсюджується на учасників АТО.
У Києві започаткують театральні вечори, де говоритимуть мовою жестів.
Авторитетне британське видання визначило країну року. Нею стала Колумбія.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Трьох поліцейських звільнили через п’яну вечірку з неповнолітньою28 серпня , 21:10 1
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію1 листопада , 14:56 1
В СБУ підтвердили загибель "Мотороли"16 жовтня , 22:12 6
Коментарі