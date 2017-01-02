Випуск новин за 20:00: Скільки газу має Україна в підземних сховищах. Бунт в'язнів

У випуску новин 2 січня станом на 20:00 – в українських підземних сховищах зберігається майже 12 мільярдів кубометрів газу, що на 15% менше, ніж торік.

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