Випуск новин за 20:00: Смерть Блаженнішого Любомира Гузара. Протести в Криму
Випуск новин 20:59, сьогодні 87 Читать новость на русском
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У випуску новин 31 травня станом на 20:00 – на 85 році пішов із життя Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Кримчани, які раділи "руському міру", тепер виходять на масові протести.
Також у випуску:
Про добу повної тиші на фронті домовились українська сторона та незаконні збройні формування.
На Вінниччині 40 озброєних молодиків напали на фермерське господарство.
Газова перемога у Стокгольмі.
Джерело: 24 Канал
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