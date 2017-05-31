Випуск новин за 20:00: Смерть Блаженнішого Любомира Гузара. Протести в Криму

У випуску новин 31 травня станом на 20:00 – на 85 році пішов із життя Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Кримчани, які раділи "руському міру", тепер виходять на масові протести.

Також у випуску: Про добу повної тиші на фронті домовились українська сторона та незаконні збройні формування. На Вінниччині 40 озброєних молодиків напали на фермерське господарство. Газова перемога у Стокгольмі.

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