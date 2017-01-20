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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 22:00: Бої в Авдіївці. Криваве Водохреще на Майдані

Випуск новин 00:13, сьогодні 29 Читать новость на русском
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У випуску новин 19 січня за 22:00 годину – бій в Авдіївській промзоні тривав кілька годин. Водомети, сльозогінний газ, шумові гранати і охоплена вогнем вулиця Грушевського – як це було три роки тому

Також у випуску:

Чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць.

Як на передовій відзначають Водохреща.

Українська військова делегація оглянула військові об’єкти в Ростовській області.

Львівське сміття брикетуватимуть на п’яти сортувальних майданчиках.

Теги: Випуск новин Євромайдан Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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