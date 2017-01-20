Випуск новин за 22:00: Бої в Авдіївці. Криваве Водохреще на Майдані

У випуску новин 19 січня за 22:00 годину – бій в Авдіївській промзоні тривав кілька годин. Водомети, сльозогінний газ, шумові гранати і охоплена вогнем вулиця Грушевського – як це було три роки тому

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