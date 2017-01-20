Випуск новин за 22:00: Бої в Авдіївці. Криваве Водохреще на Майдані
Випуск новин 00:13, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин 19 січня за 22:00 годину – бій в Авдіївській промзоні тривав кілька годин. Водомети, сльозогінний газ, шумові гранати і охоплена вогнем вулиця Грушевського – як це було три роки тому
Також у випуску:
Чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць.
Як на передовій відзначають Водохреща.
Українська військова делегація оглянула військові об’єкти в Ростовській області.
Львівське сміття брикетуватимуть на п’яти сортувальних майданчиках.
Джерело: 24 Канал
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