Випуск новин за 22:00: Протести на інавгурації Трампа. Історія кіборга "Прокурора"
У випуску новин 20 січня за 22:00 годину – арештовані та поранені: інавгурація Дональда Трампа минула під вибухи та сльозогінний газ. Ті, хто пройшов Донецький аеропорт: історія кіборга Максима Грищука, який працює в Антикорупційній прокуратурі
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