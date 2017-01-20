Випуск новин за 22:00: Протести на інавгурації Трампа. Історія кіборга "Прокурора"

У випуску новин 20 січня за 22:00 годину – арештовані та поранені: інавгурація Дональда Трампа минула під вибухи та сльозогінний газ. Ті, хто пройшов Донецький аеропорт: історія кіборга Максима Грищука, який працює в Антикорупційній прокуратурі

Також у випуску: Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині: чи є жертви. Масово впали та віджались: навіщо патрульні Дніпра влаштували публічне тренування. Трамп у червоній краватці, Меланія схожа на Джекі Кеннеді, і все на фоні криків "Ганьба!" – як пройшла інавгурація нового Президента США. Яким запам’яталося президентство Барака Обами. У Сумах у маршрутці вибухнули газові балони, машина згоріла дотла. На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" знайшли мертвим прикордонника. На хабарі у 15 тисяч доларів затримали одного з керівників Львівської митниці.

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